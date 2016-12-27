В Петербурге поезд насмерть сбил мужчину

На станции "Купчино" в Санкт-Петербурге поезд насмерть сбил мужчину. По предварительным данным, местный житель пытался перебежать пути и проигнорировал приближающийся состав.

На месте происшествия работают правоохранители, передает Life.ru. По факту трагедии проводится проверка.