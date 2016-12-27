"Аэроэкспресс" поднимет цены после Нового года

С 4 января 2017 года стоимость билета на "Аэроэкспресс" будет увеличена. При покупке проездных талонов в кассах и автоматах их стоимость составит 500 рублей.

При этом цена на билеты при покупке на сайте или через специальное приложение не изменится. В этом случае билеты по-прежнему будут стоит 420 рублей, передает "Газета.ру".