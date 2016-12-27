Погоня со стрельбой в Санкт-Петербурге попала на видео

Жители Санкт-Петербурга вечером 26 декабря стали свидетелями погони со стрельбой полицейских за автомобилем Subaru. По предварительным данным, водитель иномарки и его пассажир ограбили предпринимателя: они отняли у него сумку с тремя миллионами рублей.

Во время погони преступники переехали старшего инспектора ДПС. Злоумышленникам удалось скрыться – они бросили машину и удалились в неизвестном направлении, передает Life.ru.