Погоня со стрельбой в Санкт-Петербурге попала на видео

Жители Санкт-Петербурга вечером 26 декабря стали свидетелями погони со стрельбой полицейских за автомобилем Subaru. По предварительным данным, водитель иномарки и его пассажир ограбили предпринимателя: они отняли у него сумку с тремя миллионами рублей.
Во время погони преступники переехали старшего инспектора ДПС. Злоумышленникам удалось скрыться – они бросили машину и удалились в неизвестном направлении, передает Life.ru.
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