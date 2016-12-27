Прокуратура займется вахтовиками-живодерами

Прокуратура республики Саха (Якутия) проверит сообщения о жестокой расправе, учиненной вахтовиками на двух грузовиках, над медведем, передает сетевое издание m24.ru. Поручение о проверке передано также в МВД республики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с жестоким обращением с диким животным. Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором несколько мужчин, предположительно – вахтовиков, сперва переехали медведя грузовиком, а потом догнали и забили его до смерти.