Мужчина открыл стрельбу на северо-западе Москвы

На улице Героев Панфиловцев на северо-западе Москвы мужчина обстрелял подъезд из пневматического пистолета, передает Life.ru. Сообщается, что злоумышленник выпивал в подъезде и в какой-то момент достал оружие и открыл огонь по окнам. Вскоре на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако мужчина к тому моменту успел скрыться. Полицейские опрашивают жильцов и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

