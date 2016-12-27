Школьник ударил ножом отца из-за уроков музыки

В одну из больниц города Златоуста с проникающим ранением брюшной полости попал 41-летний местный житель. Известно, что мужчина работает преподавателем в школе искусств, передает URA.Ru. Согласно данным Следственного комитета России по Челябинской области, ранение ему нанес собственный 12-летний сын из-за того, что не хотел ходить в музыкальную школу. Правоохранители проводят доследственную проверку. Отметим, мальчик еще не достиг возраста, при котором следует уголовная ответственность.