У топ-менеджера ТНТ угнали машину

Коммерческий директор ТНТ Марина Турова не смогла найти на месте свой автомобиль Kia Sportage белого цвета, который припарковала на ночь в столичном районе Строгино, передает Life.ru. Женщина обратилась в полицию, и спустя неделю правоохранителям удалось выйти на след преступников. Согласно их версии, угонщиками оказались житель Москвы Сергей Белов и приехавший в столицу из Ленинградской области Евгений Калевич. Под давлением улик Белов дал признательные показания, однако его товарищ Калевич от сотрудничества со следствием отказался. Однако автомобиль Марине Туровой вернуть пока не удалось – злоумышленник не раскрывает его местоположение, и судьбу машины приходится устанавливать по обрывкам информации.