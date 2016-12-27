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На Украине освободили похищенного СБУ россиянина

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Исполняющая обязанности руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что благодаря усилиям российской стороны удалось добиться освобождения из плена похищенного в Одессе сотрудниками украинских спецслужб гражданина России. Известно, что в июне 2014 года мужчина отдыхал на территории Украины вместе с семьей. Служба безопасности Украины задержала его и без каких-либо оснований обвинила в вербовке местных жителей для участия в вооруженном конфликте на юго-востоке страны.

Во время допросов к россиянину применялось физическое и психологическое насилие, подчеркнули в Следственном комитете. "Объективные данные, которые опровергали версию украинских следователей, а также иные доказательства невиновности задержанного были проигнорированы", – заметили в ведомстве. Мужчине угрожали расправой не только над ним, но и над его родственниками.

Сломленный давлением мужчина дал признательные показания и был осужден условно. Однако уже на выходе из суда он вновь был захвачен украинскими спецслужбами и без каких-либо законных оснований удерживался в тайных тюрьмах (помещениях, не предназначенных для содержания людей) СБУ.

Следствие установило конкретных лиц, причастных к похищению россиянина. Расследование этого дела и аналогичных ему продолжается.

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