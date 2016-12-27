В Подмосковье мужчина угрожал взорвать банк

В отделение банка ВТБ в подмосковном Орехово-Зуеве вошел мужчина, который пригрозил устроить взрыв, передает Life.ru. Он показал сотрудникам кредитного учреждения пояс на теле и сообщил, что на нем закреплена бомба. Никаких требований он пока не предъявлял. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и бригада скорой помощи. Спустя час мужчину схватили. При задержании он нанес себе несколько ножевых ранений и потерял сознание от кровопотери. Полицейские передали мужчину сотрудникам скорой помощи.

Dni.Ru получили комментарий пресс-службы ВТБ. "Подтверждаем информацию об инциденте в одном из офисов ВТБ24 в Орехово-Зуево. В данный момент инцидент исчерпан, правоохранительные органы работают на месте происшествия", – говорится в сообщении.