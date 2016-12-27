Донецк передал Киеву двух пленных в качестве жеста доброй воли

Между Донецком и Макеевкой власти самопровозглашенной Донецкой народной республики передали руководителю украинского Центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух взятых в плен граждан Украины. "Со стороны ДНР присутствовали представители министерства госбезопасности республики, они передали Рубану двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак", – говорится в сообщении Донецкого агентства новостей.

Отмечается, что сделано это было в качестве жеста доброй воли. Владимир Рубан уверен, что произошедшее будет способствовать ускорению процесса обмена пленными на Донбассе. Представители ДНР и ЛНР, в свою очередь, отметили, что нынешние украинские власти не способны выполнять взятые на себя в рамках минских соглашений обязательства, в частности, по вопросу передачи пленных. В связи с этим представители ополчения активизируют взаимодействие не с официальными структурами, а с "представителями здоровой части украинского народа".