В Москве отменили 26 рейсов

Согласно данным портала "Яндекс.Расписание", на 09:11 мск в столичном аэропорту Шереметьево были задержаны шесть рейсов, еще 25 – отменены. Из Домодедово был задержан вылет 11 рейсов, один – отменен. Специалисты связывают изменение расписания с погодными условиями.
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