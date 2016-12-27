В Москве отменили 26 рейсов

Согласно данным портала "Яндекс.Расписание", на 09:11 мск в столичном аэропорту Шереметьево были задержаны шесть рейсов, еще 25 – отменены. Из Домодедово был задержан вылет 11 рейсов, один – отменен. Специалисты связывают изменение расписания с погодными условиями.