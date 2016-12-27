В Москве угнали две машины за 11 млн

На западе Москвы неустановленные злоумышленники угнали Mercedes G-63 AMG стоимостью 6,5 миллиона рублей, передает Life.ru. Также в ночь на 27 декабря была похищена еще одна дорогая иномарка – на северо-востоке Москвы владелец не смог найти свой внедорожник Toyota Land Cruiser в том месте, где его припарковал. Стоимость этого автомобиля оценивается в 4,8 миллиона рублей. Таким образом, их суммарная стоимость составляет 11,3 миллиона рублей. Правоохранители ведут поиск угонщиков.