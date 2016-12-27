Последствия налета на ювелирный салон в Москве попали на видео

В помещение ювелирного салона в доме №56 по Ленинградскому проспекту на севере Москвы зашел грабитель. "Угрожая оружием сотрудникам, похитил ювелирные украшения и скрылся", – цитирует телеканал "360" пресс-службу столичного главка МВД России. На место прибыла следственно-оперативная группа. Полиция ведет поиск преступника. Тем временем было опубликовано первое видео с места происшествия.