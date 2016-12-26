В Калининграде поймали преступника с мачете

В Калининграде суд арестовал злоумышленника, который напал на прохожего с мачете. Предполагаемому преступнику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Flashnord.

"По предварительным данным, в ходе конфликта, произошедшего на улице Комсомольской в Озёрске, злоумышленник нанес 26-летнему оппоненту несколько ударов по ноге металлическим мачете", – сообщили правоохранители. Пострадавший был госпитализирован.