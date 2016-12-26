Водолазы подняли останки 80 жертв крушения Ту-154

У берегов Сочи продолжаются поисково-спасательные работы. Сотрудникам МЧС удалось достать из воды останки порядка 80 пассажиров рухнувшего Ту-154, сообщает источник "Интерфакс" в оперативном штабе ведомства.

Кроме того, спасатели обнаружили еще несколько фрагментов самолета на дне Черного моря. "В 1,8 километрах от берега найдены три фрагмента фюзеляжа самолета, два фрагмента фюзеляжа подняты на поверхность", – передает источник РИА Новости в силовых структурах.