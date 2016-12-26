Спасатели поднимают на борт обломок фюзеляжа Ту-154

Подъем большого куска фюзеляжа рухнувшего в Черном море Ту-154 попал на видео. На кадрах, опубликованных на сайте "Комсомольской правды", можно заметить, как сотрудники МЧС мчатся на лодке к месту крушения, а затем извлекают из воды огромный фрагмент корпуса самолета. Обломок был найден в 1,5 километрах от берега.