Спасатели поднимают на борт обломок фюзеляжа Ту-154

Подъем большого куска фюзеляжа рухнувшего в Черном море Ту-154 попал на видео. На кадрах, опубликованных на сайте "Комсомольской правды", можно заметить, как сотрудники МЧС мчатся на лодке к месту крушения, а затем извлекают из воды огромный фрагмент корпуса самолета. Обломок был найден в 1,5 километрах от берега.
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