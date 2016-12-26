Капитана рухнувшего Ту-154 опознали в Сочи

В Сочи произошла процедура опознания тела капитана рухнувшего Ту-154 Романа Волкова. В ближайшее время труп летчика первого класса будет доставлен в Москву. Там специалисты проведут генетическую и медицинскую экспертизы, передает Life.ru.
Напомним, авиакатастрофа случилась над Черным морем утром 25 декабря. В результате крушения все пассажиры самолета Минобороны погибли.
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