Обнаружены тела еще двух пассажиров рухнувшего Ту-154

Сотрудникам МЧС удалось обнаружить тела еще двоих пассажиров рухнувшего в Черном море Ту-154. "Всего, таким образом, за время поисковой операции были обнаружены тела 13 погибших", – сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

Специалисты и родственники погибших уже приступили к опознанию тел. В частности, удалось идентифицировать 32-летнюю помощницу главы департамента культуры Минобороны Оксану Бадрутдинову, передает Life.ru.