Опознано тело жертвы крушения Ту-154 в Черном море

Близкие погибших в результате крушения самолета Минобороны Ту-154 в Черном море приступили к опознанию тел. Родственникам и специалистам удалось идентифицировать одну жертву катастрофы, сообщили источники в медицинских кругах. Имя погибшего не называется, передает "Газета.ру".

Напомним, в результате авиакатастрофы над Черным морем погибли более 90 человек. В России 26 декабря был объявлен национальный траур.