Помощник Сечина найден мертвым в Москве

В Москве утром 26 декабря нашли труп главы аппарата руководителя "Роснефти" Олега Еровинкина. 61-летний топ-менеджер скончался в собственном автомобиле.
Следователи выясняют обстоятельства гибели помощника главы нефтяной компании Игоря Сечина. "Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ", – сообщил источник Life.ru в правоохранительных органах.
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