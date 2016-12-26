Московская школа попала в скандал из-за траурных лент

В социальных сетях 26 декабря получила распространение фотография траурных лент над флагом России. В подписи к снимку пользователь утверждает, что черная полоса ткани на самом деле представляет собой кусок мусорного пакета.

В учебном заведении уже успели оправдаться за случившееся. "Это был черный капрон. Это не мусорные пакеты. Конечно, до такого мы — это было бы унизительно. Мы разбираемся, ответственные сотрудники получат взыскание", – цитирует директора школы Life.ru.

Напомним, траур в России был объявлен в связи с крушением самолета Минобороны Ту-154 в Черном море. В результате авиакатастрофы все пассажиры и члены экипажа (92 или 93 человека) погибли.