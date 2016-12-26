Москвич вспорол себе живот во время игры с ножом

В одну из больниц столицы был доставлен 22-летний мужчина с колото-резаным ранением в области живота. Как выяснилось позже, пострадавший сам нанес себе серьезное повреждение во время игры с ножом.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося, но после заявления 22-летнего москвича она была прекращена. Пострадавший находится в хирургическом отделении клиники, передает агентство городских новостей "Москва".