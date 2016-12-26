"Приморским партизанам" отменили оправдательный приговор

Верховный суд России вынес решение по делу "приморских партизан". Оправдательный приговор группе людей, подозреваемой в грабежах, убийствах и угоне, был отменен, сообщает РИА Новости.

Напомним, "приморские партизаны" были задержаны в 2010 году. В ходе спецоперации они оказали вооруженное сопротивление и ранили двух полицейских. Как писали Dni.Ru, суд предыдущей инстанции счел доказательства неубедительными, а присяжные вынесли всем пятерым обвиняемым оправдательный приговор.