Спасатели ловят змею в туалете офиса в центре Москвы

Змея, имеющая черно-бело-красный окрас заползла в туалет на цокольном этаже офисного здания на Садовнической улице в центре Москвы, передает сетевое издание m24.ru. Над ее поимкой трудятся три сотрудника МЧС. Отмечается, что ситуация находится под контролем спасателей, эвакуации людей из здания не потребовалось. Разновидность змеи, а также ее судьба после поимки неизвестны.