На месте крушения Ту-154 обнаружили тела 12 человек

Во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 были обнаружены тела 12 погибших. Кроме того, спаксатели достали из воды 140 фрагментов тел. Десять погибших были отправлены самолетом в Москву. "Среди доставленных тел – пять мужчин и пять женщин", – цитирует Life.ru источник. В столице будет произведено опознание погибших.

Напомним, утром 26 декабря на военном аэродроме Чкаловский приземлился самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с телами десяти погибших при крушении Ту-154 в Черном море и 86 фрагментами разбившегося лайнера. Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря над акваторией Черного моря.

Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.