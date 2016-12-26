В Кремле рассказали о версиях крушения Ту-154

Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства авиакатастрофы в небе над Черным морем. "Пока не получает развития ни одна из версий", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. "Об этом вчера в правительственной комиссии министр Соколов говорил – рассматриваются все версии, пока рано о чем-то утвердительно говорить", – добавил он. Тем не менее, по оценке официального представителя Кремля, версия о теракте на борту находится "далеко не в первых рядах".

Напомним, крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. Все пассажиры и члены экипажа лайнера погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.