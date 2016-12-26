Поезд метро эвакуировали из-за спутавших стразы с ртутью пассажиров

На станции "Перово" Калининско-Солнцевской (желтой) линии Московского метрополитена из поезда были эвакуированы все пассажиры. В одном из вагонов люди заметили мелкие блестящие шарики на полу. Они предположили, что это разлитая ртуть, о чем незамедлительно сообщили машинисту, передает Life.ru. Всех пассажиров вывели, а состав отогнали в депо. Проверка показала, что на полу вагона были рассыпаны стразы.