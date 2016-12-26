В Черном море нашли запасной трап разбившегося Ту-154

В акватории Черного моря найден запасной трап рухнувшего самолета Ту-154. В районе ЧП круглосуточно работает группа спасателей, в том числе 39 кораблей, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. Как сообщает Life.ru, также были обнаружены пять иллюминаторов, фрагмент обшивки, кислородные баллоны, детали сидений и одно колесо шасси.
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