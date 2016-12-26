Тела жертв крушения Ту-154 доставили в московский морг

В столичный судебно-медицинский морг "Царицыно" были доставлены первые тела погибших в авиакатастрофе под Сочи, передает Life.ru. Опознанием останков пассажиров будет заниматься Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-й Центр судебно-криминалистической экспертизы Министерства обороны России.

Напомним, утром 26 декабря на военном аэродроме Чкаловский приземлился самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с телами десяти погибших при крушении Ту-154 в Черном море и 86 фрагментами разбившегося лайнера. Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря над акваторией Черного моря.

Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. По поступающим сообщениям, на борту находились 92 или 93 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура.

