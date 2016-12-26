В Белоруссии объявлен день траура по жертвам крушения Ту-154

В знак солидарности со скорбящей Россией в Белоруссии был объявлен день траура по жертвам крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем, передает белорусское отделение издания Sputnik. По поручению Александра Лукашенко над резиденцией президента и другими госучреждениями по всей стране будут приспущены государственные флаги. Люди несут цветы и свечи к зданию посольства России в Минске.
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