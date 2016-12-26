В Москве в очередной раз расширилась зона платной парковки

С 26 декабря в Москве произошло расширение зоны платной парковки в 47 районах города, при этом в 17 из них она появилась впервые, передает ТАСС. В пресс-службе столичного департамента транспорта подчеркнули, что расширение затронуло аварийно опасные участки и места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта.

"При выборе участков учитывались исследования загруженности парковочных мест, наличие на улицах очагов аварийности и сложной транспортной обстановки, кроме того, мест, где жители испытывают затруднения при поиске парковочных мест для себя", – подчеркнули в ведомстве. Эксперты подобные нововведения одобрили и отметили, что подобная мера должна позволить облегчить транспортную нагрузку на местную инфраструктуру.