Тела всех жертв крушения Ту-154 доставят в Москву

В Министерстве транспорта заявили, что опознание тел всех жертв крушения Ту-154 будет производиться в Москве, сообщает пресс-служба ведомства. "Также в Москве будет оказываться медико-психологическая помощь родственникам", – отметили в министерстве. Чиновники уточнили, что психологическую помощь можно будет получить в Минобороны.