В Италии показали гимн России в исполнении ансамбля имени Александрова

В эфире итальянского телеканала RaiNews24 прозвучал гимн России в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Этот канал одним из первых в регионе сообщил о крушении Ту-154 в небе над Черным морем. Известно, что на борту самолета находился почти все участники хора.

Телеканал отметил, что ансамбль, который в Италии по традиции обычно называли Хором Красной Армии, "является легендарным коллективом с почти 90-летней историей", передает РИА Новости. Также в материале подчеркнули, что коллектив часто выезжал за рубеж, где пользовался огромной популярностью.

Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.