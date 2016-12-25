"ВКонтакте" закрыли комментарии на страницах жертв крушения Ту-154

Популярная социальная сеть "ВКонтакте" закрыла комментарии на cтраницах жертв авиакатастрофы самолета Минобороны России Ту-154. По словам пресс-секретаря ресурса Евгения Красникова, это стандартная практика, которая помогает защитить профили от "аномальной активности в комментариях и на стене". "Наши специалисты применили настройки приватности к тем страницам, которые по внешним признакам были похожи на страницы пассажиров потерпевшего крушения самолета", – цитирует представителя соцсети Life.ru.