ФСБ рассматривает версию теракта на борту Ту-154

Федеральная служба безопасности России отрабатывает версию теракта на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение в небе над черным морем, передает "Фонтанка" со ссылкой на представителя Министерства обороны. Сообщается. что спецслужбы проверяют всех. кто мог приближаться к лайнеру на военном аэродроме Чкаловский и в аэропорту Сочи. Отметим, ранее ряд экспертов указали на вероятность крушения лайнера в результате террористической атаки.

Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.

