Катастрофа Ту-154 потрясла Медведева

"Глубоко потрясен катастрофой самолета Ту-154 над Черным морем". – написал на своей странице в Facebook премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что пассажиры лайнера летели в Сирию с очень доброй и мирной миссией. "С этой тяжелой утратой невозможно смириться, она невосполнима", – уверен глава правительства.

Он подчеркнул, что обстоятельства расследования будут тщательно расследованы, а всем, кого коснулась эта трагедия, будет оказана необходимая помощь."От себя лично и от имени правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших слова поддержки и соболезнования. Искренне сочувствую и скорблю вместе с вами", – заключил Дмитрий Медведев.