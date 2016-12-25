26 декабря в России день траура

Президент России объявил завтрашний день, 26 декабря днем траура по погибшим в результате крушения самолета Минобороны в районе Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По последним данным, на борту Ту-154 находились 93 человека: это артисты хора имени Александрова, журналисты и общественные деятели. Все они погибли. Самолет направлялся в Сирию.
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