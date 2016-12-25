В Дагестане бандиты застрелили двух полицейских

Группа неизвестных обстреляла наряд полиции на трассе Махачкала – Каспийск в ночь на воскресенье, 25 декабря. "Неизвестные лица обстреляли наряд полиции, который нес службу на трассе Махачкала – Каспийск. Вооруженный инцидент произошел примерно в 01:20 мск, бандиты обстреляли наряд, а затем скрылись. Проводятся мероприятия по поиску и установлению личностей бандитов, на месте работает оперативно следственная группа", – рассказал РИА Новости представитель регионального МВД.

Позднее стало известно, что два пострадавших сотрудника полиции скончались. Один из них погиб на месте, другой – после госпитализации. Поиски преступников продолжаются.