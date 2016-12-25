Фрагменты Ту-154 нашли на глубине 70 метров

В полутора километрах от побережья города Сочи на глубине 70 метров были обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154, рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Поисковая операция продолжается. "В районе поиска самолета сейчас задействованы четыре морских судна и пять вертолетов. Работают беспилотные летательные аппараты", – цитирует Life.ru Игоря Конашенкова.

Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 2 минуты после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. Минобороны опубликовало список пассажиров, находившихся на борту в момент крушения.

