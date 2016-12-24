Фигуристы Столбова и Климов выиграли чемпионат России

Пара фигуристов Ксения Столбова и Федор Климов стали победителями на чемпионате России. В сумме за две программы спортсмены набрали 220,12 балла. При этом сами чемпионы признались, что недовольны прокатом, хоть и выполнили главную задачу – обеспечили себе участие в чемпионате Европы. "Все получилось, но с ошибками, и их было много. Мы готовы были исполнять программу, но не с теми элементами, с которыми умеем. Хорошо, что за месяц до чемпионата Европы видно ошибки",– цитирует Столбову ТАСС.