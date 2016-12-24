В Москве зарезали 12-летнюю девочку

Следственный комитет России (СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Тело ребенка с ножевыми ранениями обнаружили сегодня, 24 декбря, в квартире одного из жилых домов столицы по улице Ферганской. На момент прибытия правоохранителей, в доме также находились бабушка жертвы и еще один ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК по Москве Юлию Иванову.

Следователи допросили мать убитой. Изначально родительница заявила о самоубийстве девочки, однако позже сменила показания и сообщила, что малолетнюю зарезал родственник. Сотрудники СК ведут поиски подозреваемого и устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает Life.ru.