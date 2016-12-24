Наводнение в Индонезии разрушило десятки тысяч домов

В центральной части Индонезии более 100 тысяч человек покинули дома в связи с наводнением. Катаклизм стал причиной закрытия аэропорта, повреждений около 20 тысяч зданий и двух мостов. Кроме того, нарушена работа коммуникаций и системы электроснабжения. В регионе ввели режим ЧС, который продлится до 4 января 2017 года. Полиция и спасатели оказывают помощь пострадавшим, пишет агентство "Синьхуа".