В Москве вспыхнул завод с пластиком

Вчера вечером, 23 декабря, на Басовской улице на юго-востоке Москвы загорелся один из цехов завода пластиковых изделий. Площадь пожара составила несколько сотен квадратных метров. На место происшествия оперативно выехали спасатели, передает Life.ru. Возгорание ликвидировали поздно ночью, также стало известно, что сотрудники МЧС спасли из горящего здания четырех человек, пострадавших не оказалось, передает ТАСС со ссылкой на спасательное ведомство.
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