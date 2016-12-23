В Брюсселе к зданию Турецкой федерации подбросили бомбу

Брюссельские полицейские обнаружили недалеко от здания Турецкой федерации Бельгии самодельное взрывное устройство. О происшествии сообщили официальный представитель прокуратуры города Дени Гэман.

Бомба была обезврежена саперами, передает НСН. По факту происшествия проводится проверка.