В Брюсселе к зданию Турецкой федерации подбросили бомбу

Брюссельские полицейские обнаружили недалеко от здания Турецкой федерации Бельгии самодельное взрывное устройство. О происшествии сообщили официальный представитель прокуратуры города Дени Гэман.
Бомба была обезврежена саперами, передает НСН. По факту происшествия проводится проверка.
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