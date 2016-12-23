В Алеппо отправили батальон военной полиции России

Батальон военной полиции России прибыл в сирийский город Алеппо, который только недавно был зачищен от исламистов."В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон", – сообщили в Министерстве обороны России.

Предполагается, что полицейские будут оказывать помощь местным властям в обеспечение правопорядка в городе, передает сайт "Комсомольская правда". Кроме того, правоохранители будут заниматься охраной российских военнослужащих.