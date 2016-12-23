В Алеппо отправили батальон военной полиции России

Батальон военной полиции России прибыл в сирийский город Алеппо, который только недавно был зачищен от исламистов."В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон", – сообщили в Министерстве обороны России.
Предполагается, что полицейские будут оказывать помощь местным властям в обеспечение правопорядка в городе, передает сайт "Комсомольская правда". Кроме того, правоохранители будут заниматься охраной российских военнослужащих.
Ведущая "Дома-2" потеряла сознание, исполняя хит "Под звуки поцелуев"
Популярный певец, два с половиной года скрывавший ребенка, заговорил
Актрисе стало плохо на борту самолета
Канцлер покупала продукты в сопровождении телохранителей