США расширили санкции против России

Власти Соединенных штатов расширили список российских компаний, которые попадают под действие ограничительных мер. В перечень были добавлены 23 наименования. "Организации, добавленные в список, определены правительством США как действующие в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики", – приводит газета "Известия" текст сообщения управления по промышленности и безопасности министерства торговли США.
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