На севере Петербурга загорелся трамвай

На севере Санкт-Петербурга на проспекте Просвещения загорелся трамвай. Первые сообщения о происшествии начали появляться в социальных сетях.
Также в интернете был опубликован ролик с места событий. При просмотре можно увидеть трамвай, салон которого заволокло дымом. По предварительным данным, никто не пострадал.
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