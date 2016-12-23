На севере Петербурга загорелся трамвай

На севере Санкт-Петербурга на проспекте Просвещения загорелся трамвай. Первые сообщения о происшествии начали появляться в социальных сетях.

Также в интернете был опубликован ролик с места событий. При просмотре можно увидеть трамвай, салон которого заволокло дымом. По предварительным данным, никто не пострадал.