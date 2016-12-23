В доме в центре Петербурга обрушилась шахта лифта

В доме №1 на улице Некрасова в Санкт-Петербурге произошло обрушение шахты лифта. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Шахта лифта обрушилась во время проведения в здании ремонтных работ, сообщили в городском управлении МЧС. Дом был временно отключен от электроснабжения, на месте происшествия работают спасатели.