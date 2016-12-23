Президент России поддержал отмену виз ЕС для Украины

Президент России Владимир Путин заметил, что введение безвизового режима для Украины со стороны Евросоюза было бы шагом в правильном направлении. Однако, подчеркнул он, нужно помнить и об опасностях подобного подхода. Речь, в частности, о тех гражданах Украины, которые едут в Европу ради работы. Без специального разрешения и визы они будут поставлены в изначально невыгодные условия и лишатся каких-либо социальных гарантий, вынужденно находясь на нелегальном положении в европейских странах.