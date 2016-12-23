Путин рассказал о противостоянии с ПРО

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе большой пресс-конференции, рассказал о своеобразной гонке вооружений между Россией и США. Он подчеркнул, что страна не пойдет на то, чтобы тратить на подобное соревнование больше ресурсов, чем может себе позволить. Российский лидер подчеркнул, что системы преодоления ПРО эффективнее, чем сама ПРО.